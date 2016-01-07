​Первый замглавы ЕК посетит Турцию

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс 10 января посетит Турцию.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Франс Тиммерманс заявил в четверг перед выездным заседанием Еврокомиссии в Нидерландах.

По информации, в ходе визита обсудят ход выполнения Анкарой своих обязательств по сокращению миграции в Европу.

Отметим, что в обмен на прекращение миграционных потоков ЕС пообещал Турции выделить 3 млрд. евро в 2015-2016 гг.