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    ​Первый замглавы ЕК посетит Турцию

    В ходе визита обсудят ход выполнения Анкарой своих обязательств по сокращению миграции в Европу

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс 10 января посетит Турцию. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Франс Тиммерманс заявил в четверг перед выездным заседанием Еврокомиссии в Нидерландах.

    По информации, в ходе визита обсудят ход выполнения Анкарой своих обязательств по сокращению миграции в Европу.

    Отметим, что в обмен на прекращение миграционных потоков ЕС пообещал Турции выделить 3 млрд. евро в 2015-2016 гг.

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