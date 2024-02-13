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Первый вице-премьер Грузии: Сфера энергетики приоритетный вопрос для правительства

Первый вице-премьер Грузии: Сфера энергетики приоритетный вопрос для правительства Развитие сферы энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. С целью ускоренного развития отрасли в ближайшие 2-3 года планируется привлечь инвестиции в размере 3-4 млрд долларов.
В регионе
13 февраля 2024 г. 09:50
Первый вице-премьер Грузии: Сфера энергетики приоритетный вопрос для правительства

Развитие сферы энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. С целью ускоренного развития отрасли в ближайшие 2-3 года планируется привлечь инвестиции в размере 3-4 млрд долларов.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили на брифинге в Администрации правительства.

Он заявил, что лично будет курировать сферу энергетики.

"Когда лично, в данном случае, сектором руководит первый вице-премьер страны, министр экономики и устойчивого развития, это также является демонстрацией того, что энергетический сектор является для нас очень приоритетным", – заявил Давиташвили.

По его словам, ведомство продолжит работу над достижением цели сделать Грузию энергонезависимой и нетто-экспортером, а также над тем, чтобы важные изменения, начавшиеся в последние годы, не замедлились, а поставленные цели были достигнуты с еще большими усилиями.

С целью развития сферы энергетики разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тыс. мегаватт в течение следующих 3 лет посредством аукциона.

В первом аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты по строительству 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных.

После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 млрд кВтч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 млн долларов.

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