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Первый ударный беспилотник Bayraktar TB2 поступил в Украину из Турции

Первый ударный беспилотник Bayraktar TB2 поступил в Украину из Турции Военно-морские силы ВС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции.
В регионе
15 июля 2021 г. 13:22
Первый ударный беспилотник Bayraktar TB2 поступил в Украину из Турции

Военно-морские силы ВС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции.

Как передает со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

"Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей; возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами", - говорится в сообщении минобороны в Facebook.

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Версия на английском языке Ukraine receives first attack drone Bayraktar TB2 from Turkey

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