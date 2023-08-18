Первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения "зерновой сделки" вошел в Босфор

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, вышедший 16 августа из порта Одессы, где находился до начала специальной военной операции России, уже вошел в пролив Босфор. Сухогруз стал первым судном с сельхозпродукцией, вошедшим в пролив после прекращ

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, вышедший 16 августа из порта Одессы, где находился до начала специальной военной операции России, уже вошел в пролив Босфор. Сухогруз стал первым судном с сельхозпродукцией, вошедшим в пролив после прекращения "зерновой сделки".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NTV.

Судно вечером 17 августа прибыло к турецкому порту Амбарлы у Стамбула. Маршрут сухогруза не сообщается.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года.