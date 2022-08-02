Первый сухогруз из Украины прибудет к Босфору вечером

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который стал первым судном, вывозящим сельхозпродукцию с Украины в соответствии с договоренностями, достигнутыми 22 июля, прибудет к Стамбулу во вторник вечером.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который стал первым судном, вывозящим сельхозпродукцию с Украины в соответствии с договоренностями, достигнутыми 22 июля, прибудет к Стамбулу во вторник вечером.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его досмотр состоится в среду утром, сообщает телеканал NTV.

По информации телекомпании, судно передвигается медленно, в настоящее время оно находится вблизи территориальных вод Румынии. Досмотр сухогруза, как отмечается, представители стамбульского Совместного координационного центра проведут 3 августа после 08:00 по местному времени.

Сухогруз Razoni, перевозящий порядка 27 тыс. тонн кукурузы в Ливан, вышел из порта Одессы в понедельник утром. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар ранее сообщал, что прибытие судна к месту якорной стоянки у Босфора ожидается в 15:00 во вторник.