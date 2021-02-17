Первый снег в Тбилиси

В Грузии резко изменились погодные условия

В Грузии резко изменились погодные условия.

Как сообщает грузинское бюро Report, с прошлой ночи в Тбилиси начал выпадать первый снег.

В некоторых районах столицы образовались большие пробки.

Снежная погода создала проблемы не только Тбилиси, но и жителям регионов. В районе Самегрело-Земо Сванети снег полностью покрыл дороги. На некоторых дорогах международного значения введены ограничения движения грузовых автомобилей.

По прогнозам синоптиков, снежно-морозная погода на территории страны продержится до 26 февраля.

Представляем фото с центральных улиц и площадей снежного Тбилиси.