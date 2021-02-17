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Первый снег в Тбилиси

Первый снег в Тбилиси В Грузии резко изменились погодные условия
В регионе
17 февраля 2021 г. 14:38
Первый снег в Тбилиси

В Грузии резко изменились погодные условия.

Как сообщает грузинское бюро Report, с прошлой ночи в Тбилиси начал выпадать первый снег.

В некоторых районах столицы образовались большие пробки.

Снежная погода создала проблемы не только Тбилиси, но и жителям регионов. В районе Самегрело-Земо Сванети снег полностью покрыл дороги. На некоторых дорогах международного значения введены ограничения движения грузовых автомобилей.

По прогнозам синоптиков, снежно-морозная погода на территории страны продержится до 26 февраля.

Представляем фото с центральных улиц и площадей снежного Тбилиси.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisinin ilk qarı - FOTOREPORTAJ

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