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Первый президент Армении: Народ никогда не простит Пашиняна

Первый президент Армении: Народ никогда не простит Пашиняна Первый президент Армении Левон Тер-Петросян считает, что у премьер-министра Никола Пашиняна нет шанса оправдаться и армянский народ никогда не простит его
В регионе
30 ноября 2020 г. 14:37
Первый президент Армении: Народ никогда не простит Пашиняна
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Первый президент Армении Левон Тер-Петросян считает, что у премьер-министра Никола Пашиняна нет шанса оправдаться и армянский народ никогда не простит его.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян.

"Президент Тер-Петросян считает бессмысленным комментировать больные метания этого "общенационального бедствия", который ведет нацию к гибели. Что хочет, пусть несет. Все равно у него нет шанса оправдаться. Армянский народ никогда его не простит", — написал Мусинян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о подготовке к несостоявшемуся визиту экс-президентов Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна в Москву. По словам Пашиняна, ему предлагали сыграть роль посредника, чтобы Владимир Путин принял экс-президентов как спецпосланников, но он не согласился.

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