Тер-Петросян намерен стать кандидатом в премьеры Армении

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что намерен стать кандидатом в премьер-министры страны, если его партия "Армянский национальный конгресс" примет решение участвовать в парламентских выборах.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что намерен стать кандидатом в премьер-министры страны, если его партия "Армянский национальный конгресс" примет решение участвовать в парламентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Armenia.

"Если правление партии "Армянский национальный конгресс" примет решение участвовать в выборах, то предвыборный список возглавлю я", — заявил он на съезде партии.

По словам Тер-Петросяна, основной целью партии на предстоящих выборах будет не допустить победы и. о. премьера Армении Никола Пашиняна, а также второго армянского президента Роберта Кочаряна.