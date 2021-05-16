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Тер-Петросян намерен стать кандидатом в премьеры Армении

Тер-Петросян намерен стать кандидатом в премьеры Армении Первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что намерен стать кандидатом в премьер-министры страны, если его партия "Армянский национальный конгресс" примет решение участвовать в парламентских выборах.
В регионе
16 мая 2021 г. 16:45
Тер-Петросян намерен стать кандидатом в премьеры Армении

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что намерен стать кандидатом в премьер-министры страны, если его партия "Армянский национальный конгресс" примет решение участвовать в парламентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Armenia.

"Если правление партии "Армянский национальный конгресс" примет решение участвовать в выборах, то предвыборный список возглавлю я", — заявил он на съезде партии.

По словам Тер-Петросяна, основной целью партии на предстоящих выборах будет не допустить победы и. о. премьера Армении Никола Пашиняна, а также второго армянского президента Роберта Кочаряна.

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