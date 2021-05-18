Первый президент Армении будет участвовать на выборах в парламент

Первый президент Армении будет участвовать на выборах в парламент

Первый президент Армении (1991-1998) Левон Тер-Петросян будет участвовать в досрочных парламентских выборах во главе своей партии "Армянский национальный конгресс" (АНК).

https://static.report.az/photo/9b73e208-e238-380f-a743-b596830d2df8.jfif https://static.report.az/photo/9b73e208-e238-380f-a743-b596830d2df8.jfif Левон Тер-Петросян

Первый президент Армении (1991-1998) Левон Тер-Петросян будет участвовать в досрочных парламентских выборах во главе своей партии "Армянский национальный конгресс" (АНК). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление во вторник распространила пресс-служба партии. "АНК будет участвовать в досрочных парламентских выборах. Предвыборный список партии возглавит первый президент Армении Левон Тер-Петросян, а предвыборный штаб - замглавы партии Левон Зурабян", - отмечается в заявлении партии. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram