Первый президент Армении будет участвовать на выборах в парламент

Первый президент Армении (1991-1998) Левон Тер-Петросян будет участвовать в досрочных парламентских выборах во главе своей партии "Армянский национальный конгресс" (АНК).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление во вторник распространила пресс-служба партии.
"АНК будет участвовать в досрочных парламентских выборах. Предвыборный список партии возглавит первый президент Армении Левон Тер-Петросян, а предвыборный штаб - замглавы партии Левон Зурабян", - отмечается в заявлении партии.