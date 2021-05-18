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Первый президент Армении будет участвовать на выборах в парламент

Первый президент Армении будет участвовать на выборах в парламент Первый президент Армении (1991-1998) Левон Тер-Петросян будет участвовать в досрочных парламентских выборах во главе своей партии "Армянский национальный конгресс" (АНК).
В регионе
18 мая 2021 г. 18:49
Первый президент Армении будет участвовать на выборах в парламент
Левон Тер-Петросян

Первый президент Армении (1991-1998) Левон Тер-Петросян будет участвовать в досрочных парламентских выборах во главе своей партии "Армянский национальный конгресс" (АНК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление во вторник распространила пресс-служба партии.

"АНК будет участвовать в досрочных парламентских выборах. Предвыборный список партии возглавит первый президент Армении Левон Тер-Петросян, а предвыборный штаб - замглавы партии Левон Зурабян", - отмечается в заявлении партии.

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Версия на азербайджанском языке Levon Ter-Petrosyan parlament seçkilərində iştirak edəcək

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