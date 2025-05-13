Первый поезд с казахстанской пшеницей отправился в ОАЭ

В рамках укрепления торгово-экономических связей между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами первый поезд с казахстанской пшеницей отправили в ОАЭ.

В рамках укрепления торгово-экономических связей между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами первый поезд с казахстанской пшеницей отправили в ОАЭ.

Об этом казахстанское бюро Report сообщает со ссылкой на пресс-службу нацкомпании АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Согласно информации, первый состав с партией казахстанской пшеницы отправился в эмиратский порт Джебель-Али, трейдером груза выступила компания IK Trading.

"Маршрут пролегает через территорию Туркменистана и Ирана, с последующей перевалкой в порту Бендер-Аббас и доставкой морским путем в ОАЭ. Среднее время в пути составляет 18 суток", - уточнили в АО.

В компании добавили, что этот шаг стал очередным этапом в развитии логистических маршрутов между Евразией и Ближним Востоком.