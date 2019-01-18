Первый официальный визит президент Грузии совершит в Брюссель

Тбилиси. 18 января. REPORT.AZ/ Первый официальный визит на посту президента Грузии Саломе Зурабишвили совершит в Брюссель.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках визита, который начнется с 21 января, запланированы встречи главы Грузии с высокопоставленными официальными представителями Евросоюза и НАТО.

Визит С.Зурабишвили в Брюссель завершится 23 января.