Первый официальный визит президент Грузии совершит в Брюссель

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Тбилиси. 18 января. REPORT.AZ/ Первый официальный визит на посту президента Грузии Саломе Зурабишвили совершит в Брюссель.
Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках визита, который начнется с 21 января, запланированы встречи главы Грузии с высокопоставленными официальными представителями Евросоюза и НАТО.
Визит С.Зурабишвили в Брюссель завершится 23 января.
Cəmilə BabayevaАвтор новости