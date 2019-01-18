 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Первый официальный визит президент Грузии совершит в Брюссель

    Тбилиси. 18 января. REPORT.AZ/ Первый официальный визит на посту президента Грузии Саломе Зурабишвили совершит в Брюссель. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках визита, который начнется с 21 января, запланированы встречи главы Грузии с высокопоставленными официальными представителями Евросоюза и НАТО. 

    Визит С.Зурабишвили в Брюссель завершится 23 января.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi