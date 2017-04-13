Первый канал России не будет транслировать "Евровидение"

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Европейский вещательный союз уведомил Первый канал России о том, что не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе "Евровидение-2017" участницы от РФ Юлии Самойловой.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте телеканала.
"Первый канал считает отказ украинской стороны абсолютно необоснованным", - говорится в сообщении. По мнению представителей Первого, причина заключается в том, что украинская сторона хочет политизировать конкурс, который на протяжении всей его 62-летней истории объединял людей.
ЕВС все еще предлагает России заменить конкурсанта либо организовать удаленное участие Самойловой.
"Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез в правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться", - сообщает телеканал.
В этой ситуации Первый канал не считает возможным транслировать "Евровидение-2017".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook