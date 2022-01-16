"Первый канал" России называет Баку восточным Парижем

"Первый канал" России подготовил специальный сюжет о Баку.

"Первый канал" России подготовил специальный сюжет о Баку.

Как передает Report, во второй части программы "Непутевые заметки" ведущий Дмитрий Крылов приглашает зрителей посетить Баку, погрузиться в его неповторимую атмосферу и попытаться заново открыть для себя очарование этого древнего, но и очень современного города.

Ведущий подчеркнул гостеприимство азербайджанского народа. Сюжет подчеркивает предновогоднее настроение в Баку, покупки на ярмарке, а также доброту столичных жителей и красоту города.

По сюжету Баку сравнивается с современными европейскими городами: "Когда гуляешь по ней, чувствуешь себя очень комфортно". Телеканал называет столицу Азербайджана восточным Парижем.

В то же время отмечается, что архитектура Баку напоминает ряд поселений древних восточных стран как Марокко и Туниса.