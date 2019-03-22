Холдинг “aigroup” представил первый грузинский электромобиль, солнечные панели и "каршеринг"

С сегодняшнего дня на грузинском рынке официально начинает оперировать крупный индустриальный холдинг “aigroup”, объединяющий ”aicar”, “aienergy”, “aipower” и ”aiproduction”.

Как заявляют в холдинге, главной платформой, целями и приоритетами “aigroup” являются проекты экологической важности.

Холдинг будет объединять сервис "каршеринга”, установку электро-зарядок по всей стране, солнечные панели и самое главное – производство первого грузинского электромобиля.

"aicar” - это компания, основным принципом работы которой является экономия времени и финансов. Исходя из этого, она предлагает потребителям гибкий сервис, т.е. автомобили совместного пользования (каршеринг). С помощью специального приложения потребитель может в любое время суток найти в ближайшей точке машину “aicar” и переместиться в нужном направлении, а после оставить автомобиль в любом месте, предназначенном для паркинга.

Надо отметить, что все автомобили автопарка “aicar” электрические.

“aipower” - это компания, направлениями деятельности которой являются солнечные батареи. На начальном этапе планируется поэтапная установка солнечных панелей на крышах зданий в столице. При этом будут использоваться новейшие достижения современных технологий для получения обновляемой энергии.

Солнечные панели позволят в кратчайшие сроки увеличить производство энергии, уменьшить необходимость ее импорта и, соответственно, уменьшить зависимость от импортируемого газа.

В рамках сервиса “aienergy” в столице будет произведен установка зарядных станций для электромобилей.

“aiproduction” подразумевает производство в Грузии первых грузинских электромобилей. Грузинский автомобильный бренд будет обеспечивать электромашинами не только местный рынок, но и весь Кавказский регион, Центральную Азию и Европу.

Первый грузинский электромобиль планируется выпустить до конца текущего года.

Необходимо отметить, что одним из важнейших компонентов обязательств, взятых Грузией в рамках Договора об ассоциации с Евросоюзом, является приведение в соответствие с европейскими стандартами экологической среды Грузии.

«В Грузии годовая концентрация в воздухе PM10 и PM2.5 (твердые частицы, попадающие в воздух в результате строительства, а также сжигания топлива, что оказывает критическое воздействие на здоровье человека) одна из самых высоких, среди стран, не имеющих обязательства сотрудничать с Европейским агентством по окружающей среде», – поясняют в компании.

“aigroup” первый холдинг на грузинском рынке, который с комплексным подходом начинает инвестировать в сферу, напрямую связанную с экологией.

«Экология – это тема, касающаяся нас всех, это наше будущее, а также гарантия здоровья всей жителей. Именно это является главной мотивацией и сутью идеи, инвестировать в сферу, не являющийся, на первый взгляд, экономически выгодным, но несомненно жизненно необходимой для нашего будущего и будущего наших детей», – заявляют в холдинге.