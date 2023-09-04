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Первый блок АЭС "Аккую" в Турции планируется запустить в следующем году

Первый блок АЭС "Аккую" в Турции планируется запустить в следующем году Первый блок АЭС "Аккую" в Турции планируется запустить уже в следующем году, есть перспективы развития сотрудничества стран в этой области.
В регионе
4 сентября 2023 г. 16:28
Первый блок АЭС Аккую в Турции планируется запустить в следующем году

Первый блок АЭС "Аккую" в Турции планируется запустить уже в следующем году, есть перспективы развития сотрудничества стран в этой области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Продолжается строительство атомной электростанции "Аккую", теперь Турция в полном смысле этого слова стaла членом международного клубa ядерных государств после поставки первой пaртии российского атомного топлива на "Аккую". В слeдующем году, все идeт по плану, мы запустим первый блок. Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества", - сказал Путин.

Он добавил, что сейчас на станции работает большой квалифицированный коллектив, под 25 тыс. человек.

"Аккую" - первая строящаяся в Турции атомная электростанция. Проект реализуют на основании заключенного с Россией 12 мая 2010 года межправительственного соглашения о сотрудничестве.

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Версия на английском языке Putin: First unit of Akkuyu NPP in Türkiye to be launched next year
Версия на азербайджанском языке Putin: “Akkuyu AES-in ilk enerji blokunun gələn il işə salınması planlaşdırılır”

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