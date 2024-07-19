Первый блок АЭС "Аккую" готовят к загрузке имитаторов ядерного топлива

"Росатом" готовит первый энергоблок АЭС "Аккую" к загрузке имитаторов ядерного топлива,

"Росатом" готовит первый энергоблок АЭС "Аккую" к загрузке имитаторов ядерного топлива,

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Касательно АЭС "Аккую" и текущего статуса: основные усилия сосредоточены на подготовке к пуску первого энергоблока - мы активно ведем полномасштабные пусконаладочные работы, на текущем этапе готовим реакторную установку к загрузке имитаторов топлива. Мы понимаем, насколько важно для турецкой стороны запустить "первое атомное электричество" в энергосистему Турции как можно скорее", - сказал он.

Отмечается, что также сторонами обсуждается возможность реализации госкорпорацией "Росатом" проекта сооружения второй АЭС в Турции под названием "Синоп".

"Возможные проектные решения Росатома будут основаны на пожеланиях турецкой стороны усилить эффект от проекта для турецкой экономики", - подчеркивается в сообщении госкорпорации.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции, которая сооружается российской государственной корпорацией "Росатом". Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого блока составит 1,2 тыс. МВт. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений.