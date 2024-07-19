О нас

Первый блок АЭС "Аккую" готовят к загрузке имитаторов ядерного топлива

Первый блок АЭС "Аккую" готовят к загрузке имитаторов ядерного топлива "Росатом" готовит первый энергоблок АЭС "Аккую" к загрузке имитаторов ядерного топлива,
В регионе
19 июля 2024 г. 01:42
Первый блок АЭС Аккую готовят к загрузке имитаторов ядерного топлива

"Росатом" готовит первый энергоблок АЭС "Аккую" к загрузке имитаторов ядерного топлива,

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Касательно АЭС "Аккую" и текущего статуса: основные усилия сосредоточены на подготовке к пуску первого энергоблока - мы активно ведем полномасштабные пусконаладочные работы, на текущем этапе готовим реакторную установку к загрузке имитаторов топлива. Мы понимаем, насколько важно для турецкой стороны запустить "первое атомное электричество" в энергосистему Турции как можно скорее", - сказал он.

Отмечается, что также сторонами обсуждается возможность реализации госкорпорацией "Росатом" проекта сооружения второй АЭС в Турции под названием "Синоп".

"Возможные проектные решения Росатома будут основаны на пожеланиях турецкой стороны усилить эффект от проекта для турецкой экономики", - подчеркивается в сообщении госкорпорации.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции, которая сооружается российской государственной корпорацией "Росатом". Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого блока составит 1,2 тыс. МВт. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
12 июля 2024 г. 14:42
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
14 июля 2024 г. 17:50
Трамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения
ФотоТрамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения
14 июля 2024 г. 02:48
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
13 июля 2024 г. 22:59
Спикер парламента Грузии: Нет никакого прямого финансирования из Франции
Спикер парламента Грузии: Нет никакого прямого финансирования из Франции
12 июля 2024 г. 14:17
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 40 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 40 градусов
12 июля 2024 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi