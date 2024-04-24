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Первый астронавт Турции приедет в Азербайджан

Первый астронавт Турции приедет в Азербайджан Первый побывавший в космосе турецкий астронавт Альпер Гезеравджи приедет в Азербайджан.
В регионе
24 апреля 2024 г. 17:50
Первый астронавт Турции приедет в Азербайджан

Первый побывавший в космосе турецкий астронавт Альпер Гезеравджи приедет в Азербайджан.

Как сообщает анкарское бюро Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанского космического агентства ("Азеркосмос") Самаддин Асадов после третьего заседания космических агентств тюркских государств в Анкаре.

По его словам, одной из областей плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией является космическая сфера, и братские страны проводят обмен опытом в этой области.

"Не так давно Турция отправила на орбиту своего астронавта Альпера Гезеравджи. Мы хотим, чтобы университеты Азербайджана получили доступ к информации о приобретенных им знаниях и опыте, а также о научных экспериментах, проведенных им на Международной космической станции. Для этого мы организуем поездку этого астронавта в Азербайджан".

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