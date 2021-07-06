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Первые заражения "дельта плюс" зарегистрированы в Турции

Первые заражения "дельта плюс" зарегистрированы в Турции Три случая заражения штаммом коронавирусной инфекции «дельта плюс» впервые зарегистрированы в Турции
В регионе
6 июля 2021 г. 13:40
Первые заражения дельта плюс зарегистрированы в Турции

Три случая заражения штаммом коронавирусной инфекции "дельта плюс" впервые зарегистрированы в Турции.

Как передает Report со ссылкой на NTV, об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, вирус выявили в трех провинциях, в том числе Стамбула.

"Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние хорошее, госпитализации нет", — заявил Ф. Коджа.

Министр также добавил, что в 30 провинциях страны 286 человек заразились штаммом "дельта", — более известном как "индийский штамм".

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