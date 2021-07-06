Первые заражения "дельта плюс" зарегистрированы в Турции

Три случая заражения штаммом коронавирусной инфекции "дельта плюс" впервые зарегистрированы в Турции.
Как передает Report со ссылкой на NTV, об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, вирус выявили в трех провинциях, в том числе Стамбула.
"Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние хорошее, госпитализации нет", — заявил Ф. Коджа.
Министр также добавил, что в 30 провинциях страны 286 человек заразились штаммом "дельта", — более известном как "индийский штамм".