Первые российские морские дроны испытают и поставят в войска до конца года

Минобороны до конца года получит первые российские морские дроны, их испытают в Украине.

Минобороны до конца года получит первые российские морские дроны, их испытают в Украине.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.

В сентябре он рассказал, что KMZ ведет переговоры с Минобороны России о возможности закупки для ВМФ универсальных безэкипажных катеров на базе платформы типа "Визир".

"С Минобороны уже оговорена поставка первых 10 единиц, которые мы должны отправить до конца этого года. Это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне СВО", - сказал Даниленко.

Он уточнил, что безэкипажные катера способны разгоняться до 80 километров в час, нести взрывчатку весом до 600 килограммов и преодолевать более 200 километров. При этом аппараты также смогут работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидрона.