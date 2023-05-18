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Первые лица Армении и члены их семей будут получать бесплатную медпомощь

Первые лица Армении и члены их семей будут получать бесплатную медпомощь Президент, премьер-министр и спикер парламента Армении, а также члены их семей (супруги и родители) будут получать медпомощь на льготных условиях.
В регионе
18 мая 2023 г. 15:20
Первые лица Армении и члены их семей будут получать бесплатную медпомощь

Президент, премьер-министр и спикер парламента Армении, а также члены их семей (супруги и родители) будут получать медпомощь на льготных условиях.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, постановление об этом было принято на заседании правительства.

На детей постановление не распространяется, так как медицинские услуги лицам до 18 лет в Армении бесплатны. Услуги этим лицам будут оказываться вне очереди.

Их перечень включает консультацию врача, лабораторную диагностику, лечение в амбулаторных условиях, включая стоимость лекарств, а также стационарное лечение во всех его формах.

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Версия на английском языке Armenia's top officials, their family members to receive free medical care

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