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    ​Первые истребители Саудовской Аравии прибыли в Турцию

    Первые самолеты, направленные Эр-Риядом в Турцию, уже достигли авиабазы Инджирлик

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Первые военные самолеты Саудовской Аравии уже прибыли на базу "Инджирлик". Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс-секретарь аппарата президента Турции Ибрагим Калын. 

    Ранее сообщалось, что в Турцию перебросят четыре истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle.

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу накануне заявил, что воздушные суда саудовских ВВС, которые будут участвовать в воздушной операции против боевиков "Исламского государства" (ИГ), прибудут в Турцию 26 февраля, а персонал для их обслуживания уже находится в Турции.

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