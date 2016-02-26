​Первые истребители Саудовской Аравии прибыли в Турцию

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Первые военные самолеты Саудовской Аравии уже прибыли на базу "Инджирлик". Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс-секретарь аппарата президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее сообщалось, что в Турцию перебросят четыре истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу накануне заявил, что воздушные суда саудовских ВВС, которые будут участвовать в воздушной операции против боевиков "Исламского государства" (ИГ), прибудут в Турцию 26 февраля, а персонал для их обслуживания уже находится в Турции.