Первые экспортные самоходные гаубицы Yavuz получит Малайзия

Малайзия станет первой страной, которая закупит новейшие самоходные гаубицы Yavuz производства турецкой оборонной компании MKE AŞ.

Малайзия станет первой страной, которая закупит новейшие самоходные гаубицы Yavuz производства турецкой оборонной компании MKE AŞ.

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", делегация, возглавляемая премьер-министром Малайзии Исмаилом Сабри Якубом, в рамках визита в Турцию, посетила завод MKE AŞ, где также производятся САУ Boran и Yavuz.

По итогам визита достигнута договоренность по поставкам гаубиц Yavuz в Малайзию.

Самоходные гаубицы Yavuz с длиной ствола 52 мм, так же как и САУ Fırtına ("Шторм"), используют боеприпасы калибра 155 мм.

Новая гаубица турецкого производства на колесном шасси 6x6 успешно выдержала все испытания на соответствие стандартам НАТО.

Приведение гаубицы в боевое положение занимание максимум 1 минуту, а смена местоположения – 2 минуты. Скорострельность - 4-6 выстрелов в минуту на расстояние до 40 км. Экипаж самоходных гаубиц Yavuz состоит из 5 человек. Максимальная скорость 90 км в час.

Гаубицы могут использовать три вида боеприпаса.