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Первые антитеррористические учения СНГ и ШОС пройдут завтра в Бишкеке

Первые антитеррористические учения СНГ и ШОС пройдут завтра в Бишкеке В Кыргызстане завтра состоятся первые совместные антитеррористические учения СНГ и ШОС.
В регионе
20 сентября 2023 г. 12:43
Первые антитеррористические учения СНГ и ШОС пройдут завтра в Бишкеке

В Кыргызстане завтра состоятся первые совместные антитеррористические учения СНГ и ШОС.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе I конференции СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Учения пройдут под Бишкеком.

"Уверен, что инициатива по объединению усилий в рамках сотрудничества международных организаций даст толчок к выработке и организации более масштабных мер и мероприятий в предотвращении угроз нашей коллективной безопасности. Вклад Кыргызстана в общее дело - это одновременное проведение антитеррористических учений "Евразия-Антитеррор-2023" в рамках СНГ и ШОС, что является первым подобным опытом", - сказал Ташиев.

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