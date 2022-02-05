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Первые американские военнослужащие прибыли в Польшу

Первые американские военнослужащие прибыли в Польшу Первые американские военнослужащие, направленные для усиления стран НАТО в Восточной Европе, прибыли в субботу в Польшу
В регионе
5 февраля 2022 г. 15:32
Первые американские военнослужащие прибыли в Польшу

Первые американские военнослужащие, направленные для усиления стран НАТО в Восточной Европе, прибыли сегодня в Польшу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Польское агентство печати.

Самолет с солдатами и офицерами 82-й воздушно-десантной дивизии США приземлился в аэропорту Ясенка под Жешувом. В пятницу там же приземлились восемь американских самолетов, на которых прибыла передовая группа.

Всего в Польшу отправляются 1,7 тыс. солдат и офицеров бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии. Ранее на этой неделе в страну начала прибывать американская военная техника.

Власти США ранее объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что они не станут участвовать в потенциально возможных боевых действиях в Украине, поскольку в их задачи входит лишь обеспечение обороны союзников по Североатлантическому альянсу.

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Версия на английском языке First US soldiers arrive in Poland

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