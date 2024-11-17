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Первое заседание парламента Грузии 11-го созыва состоится 25 ноября

Первое заседание парламента Грузии 11-го созыва состоится 25 ноября Первое заседание парламента Грузии 11-го созыва состоится 25 ноября.
В регионе
17 ноября 2024 г. 16:57
Первое заседание парламента Грузии 11-го созыва состоится 25 ноября

Первое заседание парламента Грузии 11-го созыва состоится 25 ноября.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что ни в одной стране не требуется признание легитимности парламента оппозицией, иначе в мире не было бы демократии.

"Формальный президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз нарушит Конституцию страны, не назначив первое заседание парламента. В таком случае парламент Грузии соберется ровно на 10-й день после публикации официальных результатов выборов, то есть 25 ноября. Это определено конституцией", - заявил премьер.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın 11-ci çağırış parlamentinin ilk iclası 25 noyabrda keçiriləcək

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