Первое заседание парламента Грузии 11-го созыва состоится 25 ноября

Первое заседание парламента Грузии 11-го созыва состоится 25 ноября.

Первое заседание парламента Грузии 11-го созыва состоится 25 ноября.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что ни в одной стране не требуется признание легитимности парламента оппозицией, иначе в мире не было бы демократии.

"Формальный президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз нарушит Конституцию страны, не назначив первое заседание парламента. В таком случае парламент Грузии соберется ровно на 10-й день после публикации официальных результатов выборов, то есть 25 ноября. Это определено конституцией", - заявил премьер.