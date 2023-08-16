Первое судно после открытия Украиной временного коридора вышло из порта Одессы

Из порта Одесса 16 августа вышел контейнеровоз Joseph Schulte. Он стал первым гражданским судном, воспользовавшимся временным транспортным коридором, открытым после выхода России из "зернового соглашения".

Из порта Одесса 16 августа вышел контейнеровоз Joseph Schulte. Он стал первым гражданским судном, воспользовавшимся временным транспортным коридором, открытым после выхода России из "зернового соглашения".

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в соцсетях сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"16 августа 2023 года контейнеровоз, находившийся в порту Одесса с 23 февраля 2022 года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту - более 30 тыс. тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе продовольствие", - написал Кубраков.

Отмечается, что временный коридор будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения России.

"Согласно навигационному поручению ВМС ВСУ №6, временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа 2023 года", - сообщил министр.