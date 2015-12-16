​Первая женщина-посол Ирана приступила к исполнению своих обязанностей

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Первая женщина-посол Исламской Республики Иран Марзия Афхам приступила к исполнению своих обязанностей.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили иранские СМИ.

Отмечается, что для исполнения своих обязанностей М.Афхам уехала в столицу Малайзии город Куала-Лумпур, где дала журналистам первое интервью. "Знакомство СМИ Ирана и Малайзии друг с другом, их сотрудничество представляет важное значение для партнерства между двумя странами", - заявила она.

Отметим, что до назначения послом М.Афхам занимала должность руководителя пресс-службы МИД Ирана.