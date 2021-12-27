Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении может пройти в Москве

Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении по вопросам урегулирования отношений может пройти в Москве.

Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении по вопросам урегулирования двусторонних отношений может пройти в Москве.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам 2021 года.

"Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении состоится в Москве, поскольку, по нашим впечатлениям, у Армении есть соответствующее пожелание", - сказал он журналистам в Анкаре.

Он также сказал, что Турция рассчитывает на запуск авиарейсов между Стамбулом и Ереваном в ближайшее время.