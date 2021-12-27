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Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении может пройти в Москве

Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении может пройти в Москве Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении по вопросам урегулирования отношений может пройти в Москве.
В регионе
27 декабря 2021 г. 12:10
Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении может пройти в Москве
Мевлют Чавушоглу

Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении по вопросам урегулирования двусторонних отношений может пройти в Москве.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам 2021 года.

"Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении состоится в Москве, поскольку, по нашим впечатлениям, у Армении есть соответствующее пожелание", - сказал он журналистам в Анкаре.

Он также сказал, что Турция рассчитывает на запуск авиарейсов между Стамбулом и Ереваном в ближайшее время.

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Версия на английском языке Moscow may host first meeting of Turkish, Armenian special reps
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Türkiyə və Ermənistan nümayəndələrinin ilk görüşü Moskvada keçirilə bilər”

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