Первая сессия нового парламента Грузии состоится в ноябре

В Грузии парламент нового созыва, избранный по итогам выборов 26 октября, соберется на первую сессию в ноябре, однако все зависит от того, когда ЦИК опубликует окончательные итоги голосования.

В Грузии парламент нового созыва, избранный по итогам выборов 26 октября, соберется на первую сессию в ноябре, однако все зависит от того, когда ЦИК опубликует окончательные итоги голосования.

Как передает Report, об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на брифинге.

"Вам известно, что сейчас проводятся определенные процедуры в Центральной избирательной комиссии, подходит к концу подсчет бюллетеней, а также другие процессы, связанные с жалобами. В середине ноября уже будет итоговый протокол ЦИК, после чего, согласно Конституции, парламент в течение 10 дней соберется на первое заседание", - сказал Папуашвили.