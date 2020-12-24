О нас
Report Georgia
Аудио новости

Первая партия китайской вакцины от СOVID-19 прибыла в Турцию

Первая партия китайской вакцины от СOVID-19 прибыла в Турцию Самолет с вакциной приземлился в стамбульском аэропорту
В регионе
24 декабря 2020 г. 11:07
Первая партия китайской вакцины от СOVID-19 прибыла в Турцию
0 : 00
0 : 00

Первая партия китайской вакцины против коронавируса нового типа Sinovac прибыла cегодня в Турцию. Как передает Report, об этом сообщил телеканал Haber Turk.

По его данным, самолет с вакциной приземлился в стамбульском аэропорту.

Ранее, турецкие власти заявляли о том, что готовы приобрести китайскую вакцину от коронавируса Sinovac. Также сообщалось, что в скором времени начнётся вакцинация граждан, при чём, первыми вакцину получат те, кто находятся в зоне риска.

Ранее сообщалось, что Азербайджан закупит у Турции вакцину от коронавируса на 80 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке COVID-19: First batch of Sinovac vaccine arrives in Turkey

Новости партнеров

Самое важное

Сегодня день рождения президента Ильхама Алиева
ФотоСегодня день рождения президента Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 00:00
Решение правительства о предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов
Решение правительства о предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов
23 декабря 2020 г. 20:55
Впервые за 30 лет в Джыдыр-дюзю исполнен Баяты-Шираз
ВидеоВпервые за 30 лет в Джыдыр-дюзю исполнен "Баяты-Шираз"
23 декабря 2020 г. 17:42
Осуществляется непрерывное обеспечение войск, дислоцированных на освобожденных территориях
ФотоОсуществляется непрерывное обеспечение войск, дислоцированных на освобожденных территориях
23 декабря 2020 г. 14:50
Лидер Китая поздравил Ильхама Алиева
Лидер Китая поздравил Ильхама Алиева
23 декабря 2020 г. 14:28
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
Брайза: Минская группа ОБСЕ  уже мертва
Брайза: Минская группа ОБСЕ  уже мертва
22 декабря 2020 г. 17:35
Хулуси Акар: Турция направила в Карабах 60 военнослужащих
Хулуси Акар: Турция направила в Карабах 60 военнослужащих
22 декабря 2020 г. 16:14
МИД: ЮНЕСКО пренебрегла призывами Азербайджана
МИД: ЮНЕСКО пренебрегла призывами Азербайджана
22 декабря 2020 г. 13:42
Россельхознадзор дал добро на поставку помидоров и яблок из Азербайджана
Россельхознадзор дал добро на поставку помидоров и яблок из Азербайджана
22 декабря 2020 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi