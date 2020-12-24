Первая партия китайской вакцины от СOVID-19 прибыла в Турцию

Первая партия китайской вакцины против коронавируса нового типа Sinovac прибыла cегодня в Турцию. Как передает Report, об этом сообщил телеканал Haber Turk.
По его данным, самолет с вакциной приземлился в стамбульском аэропорту.
Ранее, турецкие власти заявляли о том, что готовы приобрести китайскую вакцину от коронавируса Sinovac. Также сообщалось, что в скором времени начнётся вакцинация граждан, при чём, первыми вакцину получат те, кто находятся в зоне риска.
Ранее сообщалось, что Азербайджан закупит у Турции вакцину от коронавируса на 80 млн манатов.