Первая партия китайской вакцины от СOVID-19 прибыла в Турцию

Самолет с вакциной приземлился в стамбульском аэропорту

Первая партия китайской вакцины против коронавируса нового типа Sinovac прибыла cегодня в Турцию. Как передает Report, об этом сообщил телеканал Haber Turk.

По его данным, самолет с вакциной приземлился в стамбульском аэропорту.

Ранее, турецкие власти заявляли о том, что готовы приобрести китайскую вакцину от коронавируса Sinovac. Также сообщалось, что в скором времени начнётся вакцинация граждан, при чём, первыми вакцину получат те, кто находятся в зоне риска.

Ранее сообщалось, что Азербайджан закупит у Турции вакцину от коронавируса на 80 млн манатов.