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Первая партия грузов из Туркменистана доставлена в Бишкек

Первая партия грузов из Туркменистана доставлена в Бишкек Первая партия грузов из Туркменистана, договоренность о поставках которых была достигнута в ходе официального визита президента Садыра Жапарова в Туркменистан, доставлена в Кыргызстан.
В регионе
30 июня 2021 г. 15:54
Первая партия грузов из Туркменистана доставлена в Бишкек

Первая партия грузов из Туркменистана, договоренность о поставках которых была достигнута в ходе официального визита президента Садыра Жапарова в Туркменистан, доставлена в Кыргызстан.

Как сообщает Report, в Бишкек из Туркменабата на самолете ИЛ-76 (Туркменские авиалинии) было отправлено несколько десятков тонн различных грузов. Таким образом, туркменские предприниматели начали реализацию подписанных несколько дней назад контрактов.

27 июня 2021 года на площадке кыргызско-туркменского экономического форума были достигнуты соглашения между деловыми кругами двух стран. Также было принято решение о сотрудничестве в области развития производства одежды и обуви, инвестиционной деятельности и импортно-экспортных операций между предпринимателями двух государств.

Встречавший груз в аэропорту города Бишкек заместитель руководителя администрации президента Кыргыстана Адылбек Касымалиев, подчеркнул, что открыта новая страница сотрудничества между Кыргызской Республикой и Туркменистаном: "Пришло время переходить от слов к действиям. Груз из Туркменистана поступил, значит, уже начата реализация достигнутых договоренностей. Надеюсь, что в будущем наше сотрудничество будет лишь расширяться".

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