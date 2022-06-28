Первая леди Украины: Как им теперь доказать, что жизнь имеет смысл?

Первая леди Украины Елена Зеленская отметила важность возвращения украинским детям, пострадавшим от войны, веры в мир и жизнь.

Первая леди Украины Елена Зеленская отметила важность возвращения украинским детям, пострадавшим от войны, веры в мир и жизнь.

Как передает Report, об этом она сказала в интервью немецкому изданию Die Welt.

"Дети потеряли все, оказались в подвалах под бомбами, рядом с ранеными или погибшими близкими. Как им теперь доказать, что жизнь имеет смысл? Что в мире осталось что-то хорошее для них? В поисках ответа я основала Национальную программу психического здоровья и психосоциальной поддержки. Лучшие специалисты мира должны научить наших специалистов бороться с последствиями травматических событий, вызванных войной в стране. Вижу сейчас только такой действенный вариант помощи. Я точно не хочу, чтобы украинские дети остались травмированными на всю жизнь. Мы должны вернуть им веру в мир, который открыт для них", - отметила супруга президента.

Она также рассказала о более чем 37 тысячах женщин в украинской армии и планах по восстановлению страны: "Нас ждет восстановление - фактическое и психологическое. Сейчас у нас разрушено более 1 600 школ, 600 больниц, множество жилья. И мы начинаем восстановление уже сейчас, чтобы хотя бы часть больниц и школ заработала до осени. И, конечно, нам понадобится еще большая безбарьерность, чем та, над которой мы уже работали до войны. У нас с каждым днем все больше людей с инвалидностью, война калечит детей и взрослых. Мы должны создать для них лучшие условия - и пространственные в отстроенных городах, и психологические".

Кроме того, Елена Зеленская подчеркнула, что, как и после трагедии Освенцима, после трагедий Мариуполя, Бучи и других украинских городов невозможно жить "как раньше".

"Но мы хотим, чтобы эти страдания превратились в силу, и сделаем для этого все возможное", - сказала она.