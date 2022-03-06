Первая леди Турции выразила поддержку и заверила, что турецкий народ молится за украинцев

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган отправила видеообращение супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене Зеленской.

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган отправила видеообращение супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене Зеленской.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Выразив искреннюю любовь и уважение турецкого народа, Эмине Эрдоган сказала, что глубоко опечалена нападениями на Украину: "Передаю вам самые искренние заверения турецкого народа в любви и уважении. Я хочу, чтобы вы знали, я глубоко огорчена нападениями на Украину. Турция внимательно следит за всеми событиями. Турецкий народ молится за хороших людей Украины. Мы просим Аллаха о том, чтобы как можно скорее воцарился мир и чтобы ни один человек больше не страдал", - сказала в начале обращения первая леди Турции.

Она рассказала, что в течение многих лет прилагаются усилия, чтобы остановить войны и конфликты, продолжающиеся во многих частях света. По их словам, факт того, что Украина сейчас переживает такой опыт, лишь разжигая огонь, который должен быть погашен.

Эмине Эрдоган отметила, что наши страницы истории наполнены достаточным количеством войн и слез, все знают горькие последствия войны.

Первая леди напомнила, что Турция стала домом для миллионов людей, бежавших от войны, в том числе около 3,7 млн сирийцев.

"Не заживают ни раны в сердцах, не утихает ни тоска по родине. Несмотря на всю эту боль, к мировым миграциям продолжают добавляться новые маршруты. И, к сожалению, эти дороги ведут не к новым начинаниям, а к разрушению прошлого", - отметила Э.Эрдоган.

Она рассказала, что женщины и дети, являющиеся наиболее уязвимой группой, непропорционально страдают от войн, и никто не может быть счастливым и спокойным в мире, где имена детей упоминаются в новостях о смерти.

"Как женщина, мать и бабушка, я в неописуемой печали. Здесь я хочу обратиться ко всему миру: давайте не допустим еще одной войны в то время, как мы должны остановить уже продолжающиеся войны. Человечество чрезвычайно устало от этой ситуацией, в которой оно оказалось. Я желаю, чтобы страны преодолевали свои проблемы путем дипломатии, а не конфликтов. Я надеюсь, что войны в Украине и во всем мире закончатся как можно скорее", - подчеркнула она.

Супруга президента Турции добавила, что "примерная солидарность" международного сообщества относительно Украины должна распространяться на всех угнетенных, независимо от их языка, религии или расы.

"Дети должны поднимать головы для того, чтобы смотреть, как воздушные шары взлетают в небо, а не смотреть на падающие на них бомбы. Я призываю мир сказать "нет" войне, "да" - миру", - убеждена Эмине Эрдоган.