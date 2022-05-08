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Первая леди США посетила Украину с тайным визитом

Первая леди США посетила Украину с тайным визитом Первая леди США Джилл Байден 8 мая приехала с рабочим визитом в Украину.
В регионе
8 мая 2022 г. 17:37
Первая леди США посетила Украину с тайным визитом

Первая леди США Джилл Байден 8 мая приехала с рабочим визитом в Украину.

Как передает Report со ссылкой на Telegram Закарпатского областного совета, в частности, она прибыла в Ужгород.

Отмечается, что супруга Джозефа Байдена провела встречу с украинской первой леди Еленой Зеленской. Они посетили одну из школ, куда расселили переселенцев из регионов, где продолжаются боевые действия.

"Визит первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США", - говорится в сообщении.

Приезд Джилл Байден не анонсировался, держался в максимальной тайне и был закрыт для СМИ. На встрече была только пресс-служба Белого дома.

На данный момент она уже покинула Украину.

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Версия на английском языке US First Lady pays surprise visit to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Видео ABŞ-ın birinci xanımı Ukraynaya gizli səfər edib

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