Перевозки казахстанского зерна в Иран через порты Актау и Курык в январе выросли в 23 раза

С сентября 2024 года по январь 2025 года объем перевозок зерна нового урожая железнодорожным транспортом составил 6,1 млн тонн.

С сентября 2024 года по январь 2025 года объем перевозок зерна нового урожая железнодорожным транспортом составил 6,1 млн тонн.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу "Казахстан темир жолы", это на 47% больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего периода.

"Основную часть перевезенного зерна составляют экспортные поставки, которые выросли на 53%, достигнув 4,8 млн тонн. Внутренние перевозки также показали положительную динамику, увеличившись на 28%, до 1,3 млн тонн", - говорится в информации.

Наибольшие объемы зерна были направлены в страны Центральной Азии - 2,7 млн тонн, что на 36% больше по сравнению с предыдущим годом. Поставки в Иран через порты Актау и Курык в указанном периоде выросли в 29 раз, достигнув 576 тыс. тонн.

"Перевозки в Россию осуществляются без ограничений. Экспорт и транзит в РФ составили более 660 тыс. тонн, что на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - сообщает ведомство.

В январе 2025 года железнодорожным транспортом было перевезено 1,1 млн тонн зерна, что на 35% больше, чем в январе прошлого года. Экспорт увеличился на 36%, достигнув 839 тыс. тонн, а перевозки внутри страны возросли на 33%, составив 217 тыс. тонн. Перевозки зерна в Иран через порты Актау и Курык показали 23-кратный рост, достигнув 121 тыс. тонн. В отчетном месяце наблюдается рост экспорта в Узбекистан на 23%, в Таджикистан на 18%, в Туркменистан в 3 раза и в Кыргызстан в 4 раза.

Транзитные перевозки через порты РФ и Прибалтики остались на уровне прошлого года с объемом 100 тыс. тонн.