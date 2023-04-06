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Перестрелке в Ингушетии: погибли трое полицейских

Перестрелке в Ингушетии: погибли трое полицейских Трое полицейских погибли при перестрелке с боевиками в Ингушетии, еще семь пострадали.
В регионе
6 апреля 2023 г. 08:38
Перестрелке в Ингушетии: погибли трое полицейских

Трое полицейских погибли при перестрелке с боевиками в Ингушетии, еще семь пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал 112.

Спецназ ФСБ России при поддержке МВД и Росгвардии заблокировал в одном из домовладений в селе Зязиков-Юрт Малогбекского района разыскиваемых за нападение на пост ГАИ.

Так, по неподтвержденным данным, сейчас до сих пор внутри дома находятся четыре боевика. Перестрелка продолжалась всю ночь.

В результате попытки их задержания был убит старший участковый и прикомандированные сотрудники МВД.

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Версия на азербайджанском языке İnquşetiyada yaraqlılara qarşı əməliyyat keçirilib, 3 polis öldürülüb

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