​Перестрелка в Армении, несколько пострадавших

В армянском городе Ванадзор произошла перестрелка.
Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, в результате были ранены 3 человека.
По информации, раненые – 48-летний житель Ванадзора Артур Вопян, 26-летний Эдуард Вопян и 24-летний Спартак Дердзян. Они были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили нож, топор и гильзы от ружейных патронов.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.