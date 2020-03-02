​Перестрелка в Армении, несколько пострадавших

В армянском городе Ванадзор произошла перестрелка.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, в результате были ранены 3 человека.

По информации, раненые – 48-летний житель Ванадзора Артур Вопян, 26-летний Эдуард Вопян и 24-летний Спартак Дердзян. Они были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили нож, топор и гильзы от ружейных патронов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.