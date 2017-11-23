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    Перестрелка на границе Азербайджана с Дагестаном: двое погибших, шестеро задержанных

    Один из погибших — депутат районного собрания

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня произошла перестрелка в Магарамкентском районе Дагестана, в результате чего погибли два человека. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в конфликте участвовало до 15 человек.

    "В конфликте участвовали до 15 человек, двое погибших, двое в больнице, шестеро задержанных", - сказали в региональном управлении МВД.

    Один из погибших — депутат районного собрания.

    В Минздраве Дагестана рассказали, раненые находятся в состоянии средней степени тяжести.

    Одного стрелявшего доставили в полицию. 

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