Перестрелка на границе Азербайджана с Дагестаном: двое погибших, шестеро задержанных

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня произошла перестрелка в Магарамкентском районе Дагестана, в результате чего погибли два человека. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в конфликте участвовало до 15 человек.

"В конфликте участвовали до 15 человек, двое погибших, двое в больнице, шестеро задержанных", - сказали в региональном управлении МВД.

Один из погибших — депутат районного собрания.

В Минздраве Дагестана рассказали, раненые находятся в состоянии средней степени тяжести.

Одного стрелявшего доставили в полицию.