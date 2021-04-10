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Перестрелка на ереванском кладбище, есть пострадавшие

Перестрелка на ереванском кладбище, есть пострадавшие В Ереване сегодня, 9 апреля, произошла стрельба
В регионе
10 апреля 2021 г. 04:00
Перестрелка на ереванском кладбище, есть пострадавшие

В Ереване сегодня, 9 апреля, произошла стрельба.

Как передает Report, об этом пишет сайт shamshyan.com.

С территории кладбища "Кармир блур" в разные больницы Еревана были госпитализированы несколько граждан.

Как сообщает сайт, пострадавшие получили огнестрельные ранения и повреждения, нанесенные колюще-режущим предметом.

Стрельба произошла у одного из ритуальных салонов у кладбища "Кармир блур".

Согласно одной из версий, эта стрельба связана с убийством, произошедшим несколько месяцев назад в Ереване.

Место происшествия исследовали и обнаружили большое количество стреляных гильз, следы от пуль и следы, похожие на кровь.

Полицейские и следователи обнаружили на месте происшествия также автомобиль Mercedes со следами выстрела, а на водительском сиденье – стреляную пулю.

Как сообщает сайт, водитель Mercedes никак не связан со стрельбой и приехал на прощальную церемонию своего родственника.

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Версия на азербайджанском языке Yerevan qəbiristanlığında atışma zamanı bir neçə nəfər xəsarət alıb

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