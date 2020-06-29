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Перепись населения России пройдет в апреле 2021 года

Перепись населения России пройдет в апреле 2021 года7

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, но работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Перепись планировалась в октябре 2020 года. В связи с распространением эпидемии коронавирусной инфекции было принято решение перенести на апрель 2021 года. В апреле 2021 года пройдет основная часть. Перепись в труднодоступных местах начнется в октябре 2020 года", - заявил глава Росстата Павел Малков.

По его словам, время показало, что это было "абсолютно обоснованное решение".

"Наш основной приоритет – здоровье граждан", - подчеркнул Малков.

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