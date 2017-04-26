Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Забайкальском крае

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение в Читинском районе Забайкальского края. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, самолет разбился примерно в 120 км от Читы. На борту находились два пилота. Их судьба устанавливается", - сказал он.

На место происшествия выехали оперативные службы.

По данным минобороны России, перехватчик упал в районе полигона Телемба в Бурятии, оба летчика, по предварительным данным, катапультировались.