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    Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Забайкальском крае

    На место происшествия выехали оперативные службы

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение в Читинском районе Забайкальского края. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

    "По предварительным данным, самолет разбился примерно в 120 км от Читы. На борту находились два пилота. Их судьба устанавливается", - сказал он.

    На место происшествия выехали оперативные службы.

    По данным минобороны России, перехватчик упал в районе полигона Телемба в Бурятии, оба летчика, по предварительным данным, катапультировались.

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