Президент Казахстана: Переход на латиницу не означает отказ от русского языка

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Переход на латиницу не означает отказ от русского языка.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу "Хабар".

"Переход на латиницу не означает отказ от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться, прежде всего, казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, продолжат выходить на кириллице. Это сам по себе серьезный вопрос. Но ведется огромная работа. Есть несколько вариантов, скоро я буду их рассматривать. И буду встречаться с переводчиками, учеными. Мы будем обсуждать предложения и выберем один из вариантов", - заявил Н. Назарбаев.

В апреле в своей статье "Курс в будущее: духовное обновление" президент Казахстана написал о необходимости до конца этого года по итогам обсуждения с участием ученых, филологов, лингвистов, экспертов разного профиля, путем широкого участия выработать проект алфавита.