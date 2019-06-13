Спикер: Переход к пропорциональной избирательной системе в Грузии не обсуждается

"В Грузии на встречах Рабочей группы по поправкам в избирательное законодательство не обсуждается переход к пропорциональной избирательной системе".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам сказал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, будет подготовлен законопроект об изменениях в Избирательный кодекс. Документ вынесут на обсуждение в парламенте в первой половине июля.

И.Кобахидзе отметил, что в проводимых в формате Рабочей группы обсуждениях рассматривается лишь 27 рекомендаций ОБСЕ.

Отметим, что грузинская оппозиция требует перейти до парламентских выборов 2020 года к пропорциональной избирательной системе. С этим требованием сегодня 20 оппозиционных партий представили в грузинский парламент 300 000 подписей.