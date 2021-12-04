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Переговоры в Вене по иранской ядерной программе продолжатся на следующей неделе

Переговоры в Вене по иранской ядерной программе продолжатся на следующей неделе Раунд переговоров о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе в столице Австрии продолжится на следующей неделе
В регионе
4 декабря 2021 г. 11:10
Переговоры в Вене по иранской ядерной программе продолжатся на следующей неделе

Раунд переговоров о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе в столице Австрии продолжится на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Раунд вовсе не завершен. Седьмой раунд продолжится, участники приняли решение взять технический перерыв, в том числе для консультаций в столицах, чтобы подумать, как выстраивать дальнейшую работу", - сказал он.

По его словам, на заседании совместной комиссии в Вене все делегации друг друга услышали. "Надеемся, что когда переговоры возобновятся, острота ситуации спадет. Посмотрим, с чем вернутся делегации в венский дворец Кобург", - добавил посол.

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