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Переговоры украинской и российской делегаций могут начаться в ближайшие часы

Переговоры украинской и российской делегаций могут начаться в ближайшие часы Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский не исключает, что переговоры украинской и российской делегаций могут состояться уже в ближайшее часы.
В регионе
27 февраля 2022 г. 19:28
Переговоры украинской и российской делегаций могут начаться в ближайшие часы

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский не исключает, что переговоры украинской и российской делегаций могут состояться уже в ближайшее часы.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона на украинских каналах.

"Была достигнута договоренность, что переговоры состоятся фактически на нейтральной стороне, на нейтральной полосе между Украиной и Республикой Беларусь по реке Припять. Делегация уже отправилась. Здесь ехать очень небольшое время нужно. Я думаю, что переговоры начнутся в ближайшие минуты. Возможно, уже они даже начались", - заявил Вениславский.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин перевел все свои войска в повышенную боевую готовность, что означает, что "вовлечены уже абсолютно все ресурсы, которые есть в Российской Федерации, резервов точно не осталось".

"И когда уже де-факто может быть даже вариант использования последнего аргумента, которым есть ядерное оружие, то это уже очень серьезно оценивается ситуация в Российской Федерации", - отметил депутат.

На уточнение относительно того, что переговоры могут начаться с минуты на минуту, и кто представляет Украину на этих переговорах, Вениславский рассказал, что это представители Офиса президента и Министерства иностранных дел.

"Они уехали... В ближайшее время у вас будет соответствующая официальная позиция, заявление от офиса президента, как только будут какие - то первые договоренности", - сказал парламентарий.

Ранее, в Офисе президента Украины подчеркнули, что в результате разговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом Беларуси Александром Лукашенко политики договорились, что украинская делегация встретится с российской в районе реки Припять.

"Александр Лукашенко позвонил Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять", - говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса президента Украины.

При этом, Лукашенко "взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле".

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