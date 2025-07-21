Переговоры России и Украины в Стамбуле могут пройти 23 или 24 июля

Делегации России и Украины планируют встретиться в Стамбуле 23 или 24 июля.

Делегации России и Украины планируют встретиться в Стамбуле 23 или 24 июля.

Как передает Report, об этом сообщает турецкая версия издания Independent со ссылкой на дипломатические источники. Конкретные место, время и состав делегаций пока неизвестны. Планируется, что встреча будет закрытой для прессы.

О том, что делегации России и Украины проведут третью встречу в Стамбуле, сообщили источники российских СМИ. Украинские власти предлагали провести встречу на этой неделе.

По итогам первых двух раундов переговоров, состоявшихся 16 мая и 2 июня, делегации договорились об обменах военнопленными, а также представили друг другу меморандумы об условиях прекращения огня.