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Переговоры России и Украины в Стамбуле могут пройти 23 или 24 июля

Переговоры России и Украины в Стамбуле могут пройти 23 или 24 июля Делегации России и Украины планируют встретиться в Стамбуле 23 или 24 июля.
В регионе
21 июля 2025 г. 10:40
Переговоры России и Украины в Стамбуле могут пройти 23 или 24 июля

Делегации России и Украины планируют встретиться в Стамбуле 23 или 24 июля.

Как передает Report, об этом сообщает турецкая версия издания Independent со ссылкой на дипломатические источники. Конкретные место, время и состав делегаций пока неизвестны. Планируется, что встреча будет закрытой для прессы.

О том, что делегации России и Украины проведут третью встречу в Стамбуле, сообщили источники российских СМИ. Украинские власти предлагали провести встречу на этой неделе.

По итогам первых двух раундов переговоров, состоявшихся 16 мая и 2 июня, делегации договорились об обменах военнопленными, а также представили друг другу меморандумы об условиях прекращения огня.

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