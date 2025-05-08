Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились более семи часов

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили встречу. Китайский лидер покинул Кремль, где проходили переговоры в узком и расширенном форматах, а также неформальная беседа за чаем.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в общей сложности российско-китайские переговоры на высшем уровне продлились почти 7,5 часа.
Переговоры делегаций в узком и расширенном составах заняли около 3,5 часа.
За это время Путин и Си Цзиньпин также успели выйти к прессе и подписать в торжественной обстановке два совместных заявления. Делегации подписали солидный пакет документов, в том числе межправительственное соглашение.
Отметим, что председатель КНР находится в России с официальным четырехдневным визитом.