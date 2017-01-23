Прямых переговоров представителей правительства Сирии и оппозиции в Астане не ожидается - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Прямых переговоров представителей правительства Сирии и оппозиции пока не ожидается. Как сообщает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом заявил источник.

"Казахстанская сторона поблагодарила всех участников пленарной сессии и объявила о ее завершении. Предположительно, переговоры продлятся в различных, более узких форматах. Прямых переговоров представителей правительства и оппозиции пока не ожидается, только через посредников. В то же время две делегации выслушали выступления друг друга и обменялись ответными заявлениями. Однако переговорный процесс, по всей видимости, продолжается при посредничестве ООН и стран-гарантов", - отметил источник, близкий к участникам переговоров.

***12:07

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Международная встреча по межсирийским переговорам началась в Астане, передает Report со ссылкой на СМИ Казахстана.

Переговоры открылись в столичном президент-отеле "Риксос", который в эти минуты принимает представителей семи сторон. По информации казахстанского МИД, участие в переговорах подтвердили представители правительства Сирии, сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана, США, а также спецпосланник по Сирии Генсекретаря ООН Стаффан де Мистура.

Отметим, что столица Казахстана была выбрана для проведения этой встречи в качестве нейтральной для всех сторон территории. Во внешнеполитическом ведомстве Казахстана сообщили, что переговоры будут проходить за закрытыми дверями.