Переговоры по иранской ядерной программе состоятся в Стамбуле

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ 29 января в Стамбуле в рамках переговоров по ядерной программе Тегерана будет проходить встреча на уровне заместителей министров иностранных дел Ирана, Великобритании, Германии и Франции. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Он охарактеризовал вчерашние переговоры, проведенные с представителями США и ЕС в Цюрихе, как "конструктивные", но "запутанные". При этом Аракчи отметил, что достигнуть результата в ближайшее время будет сложно, однако стороны имеют серьезные намерения продолжить вести переговоры.

Аббас Аракчи также подчеркнул, что в ходе переговоров участники уже начали обсуждение всех важнейших вопросов, таких как обогащение урана и отмена санкций. Вместе с тем он отметил, что переговорный процесс находится на стадии обсуждения деталей.