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Переговоры по иранской ядерной программе приостановлены

Переговоры по иранской ядерной программе приостановлены Переговоры по иранской ядерной программе, которые проходят в Вене, подошли к завершающей стадии и приостановлены для выработки политических решений.
В регионе
28 января 2022 г. 23:16
Переговоры по иранской ядерной программе приостановлены

Переговоры по иранской ядерной программе, которые проходят в Вене, подошли к завершающей стадии и приостановлены для выработки политических решений.

Как передает Report со ссылкой на Alarabiya, об этом заявил координатор Европейского союза Энрике Мора.

«Участники (переговоров) отправятся в свои столицы для консультаций и вернутся (в Вену) на следующей неделе. Сейчас нужны политические решения», — цитирует издание Мора.

Напомним, что в Вене проходят переговоры между Ираном, Великобританией, Китаем, Францией, Германией и Россией по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), разработанному в 2015 году в обмен на снятие санкций.

В 2018 году США вышли из плана действий и вновь ввели против Ирана санкции, после чего Тегеран возобновил ядерную программу.

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